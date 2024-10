Gigi D’Agostino a Reggio Calabria: nuova data e diversa location

Gigi D’Agostino a Reggio Calabria, stavolta ci siamo. Dopo il rinvio del concerto previsto inizialmente per il 18 agosto presso l’area Tempietto di Reggio Calabria, è stata fissata una nuova data con una diversa location.

Il concerto è stato rinviato al 10 di Settembre presso il “CALAJUNCO BEACH CLUB “. “Tale slittamento di data e di Location -si legge in una nota degli organizzatori- non e’ IMPUTABILE al Management o all’Artista. L’Organizzazione si assume tutta la responsabilità e si scusa con i Fan per l’inconveniente”.

Dopo ben 11 anni, Gigi D’Agostino torna a Reggio Calabria. ‘Il Capitano’ (ma sono tanti i soprannomi, il Re, il Maestro…) sbarcherà in riva allo Stretto quindi il 10 settembre, per un serata che si preannuncia imperdibile e spettacolare.

Gigi Dag è senza dubbio uno dei dj italiani più amati dal grande pubblico, simbolo di un’epoca d’oro per la musica italiana, produttore di fama internazionale capace di influenzare il gusto musicale degli ultimi 20 anni e uomo capace di trascendere le mode e restare sulla cresta dell’onda per intere generazioni.

Per informazioni e prenotazione ticket:

Gaetano: +39 3349054952

Giorgia Abate 344 2232532

PER LA ZONA di ROCCELLA – SIDERNO – GIOIOSA -CAULONIA E VIBO VALENTIA

Domenico: +39 3383062911