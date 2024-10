“Gimme Five” al Palakro, Crotone divertita con Easy Basket

Anche la città di Crotone si annovera tra le provincie calabresi che hanno dato vita al progetto EasyBasket in classe promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Minibasket – in sinergia con il Miur.

L’evento è stato fortemente voluto dal Coordinatore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Prof. Rosario Mercurio oltre che dalla Responsabile Regionale Minibasket Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro, Prof.ssa Claudia Soppelsa, supportati, per la Provincia di Crotone, dal Prof. Santino Mariano in qualità di Coordinatore per l’Educazione fisica dell’Atp di Crotone e dal neo delegato Minibasket Scuola, Giorgio Faccioli.

Presso il Palazzetto Comunale dello Sport di Crotone “Palakro” si è svolta la manifestazione conclusiva del primo trofeo provinciale per la Scuola Primaria, supportato e gestito dai Tutor del MIUR impegnati durante l’anno scolastico con il progetto “una regione in movimento” con il supporto tecnico della A.S.D. Jonica Basket che ha svolto il progetto EasyBasket in Classe per conto della Federazione Italiana Pallacanestro.

Tali progetti hanno come obiettivo quello di promuovere le attività motorie, fisiche e pre-sportive nelle scuole dell’infanzia e primarie di tutta la Regione.

Nella giornata conclusiva del progetto, dopo il Minivolley ed il Badminton, è toccato al Minibasket scendere in campo.

Gli alunni delle Scuole Primarie di Crotone “Rosmini”, “Alcmeone”, “Cutuli” e “Alfieri” si sono cimentati nelle partite di EasyBasket.

Le classi aderenti si sono sfidate secondo le regole proprie dell’Easy Basket che prevedono squadre formate da 3 mini-atleti che giocano con un canestro fissato a 2.60 m. di altezza in 2 tempi da 4 minuti ciascuno con cronometro scorrevole.

La modalità di svolgimento del Torneo è stata quella all’italiana con regole di gioco stabilite ad hoc per mettere i bambini a loro agio; ed infatti, nell’ottica di promuovere la diffusione nella pratica sportiva e motoria, l’attribuzione dei punti è stata orientata a fare sentire gli atleti pienamente partecipi della giornata.

In deroga alle regole classiche del basket (in cui l’attribuzione dei punti avviene solo quando la palla entra nel canestro), nel progetto Easy Basket in Classe ed Una regione in Movimento, ai piccoli cestiti è stato attribuito un punto per ogni tiro a canestro che abbia toccato il ferro e tre punti nel caso di canestro effettivo.

Al di là del punteggio finale, uno dei capi saldi del Minibasket è l’assenza di vittoria e/o sconfitta. Lo spirito della manifestazione è stato quello della partecipazione e socializzazione che mette in secondo piano lo spirito prettamente agonistico dello sport quando è rivolto a persone di età adulta.

In linea con tale intendimento, la manifestazione si è conclusa con la sfilata finale dei ragazzi, dei Tutor e degli Insegnanti di educazione fisica che disposti su due file si sono scambiati il proverbiale “give me five” in segno di sportività e lealtà.

Un plauso, dunque, ai piccoli atleti che non si sono risparmiati e che hanno gareggiato nel pieno rispetto delle regole dettate, a dimostrazione del fatto che lo Sport, da sempre, unisce e non divide.