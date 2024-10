Ginevra Benedetti non si ferma più. L’istruttrice del Parco Caserta Sport Village vince anche la Corrireggio 2018

Ancora una volta sul podio. Le sue vittorie ormai non stupiscono più. La reggina Ginevra Benedetti, istruttrice di nuoto e aquagym del Parco Caserta Sport Village, conquista l’ennesimo traguardo.

Nei primi quattro mesi del 2018, la calabrese top runner della Atletica Sciuto, ha partecipato a ben quattro competizioni di alto livello con ottimi risultati. Reggio Calabria Half Marathon, Messina Marathon, la Roma – Ostia, la Scilla – Bagnara ed infine la Corrireggio del 25 aprile, vinta per il secondo anno consecutivo.

Ginevra Benedetti colleziona un successo dietro l’altro. La sfida più difficile è stata quella dell’11 marzo 2018, la mezza maratona della capitale ma anche lì ha ottenuto il primo posto assoluto nella categoria SF50, oltre ad occupare la 18esima posizione nella classifica generale.

“Era la prima volta che partecipavo ad una competizione così importante e così lontano da casa – spiega Ginevra Benedetti – Purtroppo i tanti impegni lavorativi non mi consentono di spingermi oltre la mia regione o al massimo in Sicilia. Questa volta però, stimolata anche dai miei compagni e dal mio splendido gruppo con cui mi alleno, sono riuscita a partecipare a questo grande evento che coinvolge oltre 12.000 corridori. La Roma – Ostia è tra le mezze maratone più importanti d’Italia. E’ stato un orgoglio essere presente con indosso la maglia della mia società”.

Da una competizione prestigiosa come quella di Roma Ginevra decide di partecipare anche quest’anno ad una competizione decisamente meno impegnativa, l’importante corsa podistica organizzata da Nuccio Barillà di Legambiente.

“Non potevo non partecipare ad un evento che ho nel cuore e che rappresenta un appuntamento fisso per me, per la mia famiglia e per il mio gruppo di amici. Ho sempre fatto la Corrireggio, anche con il passeggino, quando non potevo lasciare i bimbi a casa. Non ricordo nemmeno il numero esatto delle mie partecipazioni, la Corrireggio per me è obbligatoria (ride ndr). E’ la gara della città che coinvolge tutte le categorie”.

Ginevra Benedetti conosce molto bene la storica corsa podistica, giunta quest’anno alla sua 36esima edizione.

“Nuccio Barillà, con tutto il suo staff, è stato bravo a toccare importanti tematiche molto sentite in città come la questione aeroporto o il campo CONI. E’ assurdo come da oltre dieci anni la struttura di Modena possa versare ancora in una situazione di completo abbandono e degrado. Le nuove generazioni hanno bisogno di poter svolgere la propria attività in un contesto diverso, che sia funzionale ed accogliente”.

Per Ginevra Benedetti lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso umano e professionale.

“Fare sport ed avere una sana e corretta alimentazione aumenta la qualità della vita e soprattutto riduce i rischi di brutte malattie o patologie come ansia o stress”. Infine un appello vero e sincero.

“Cercate la vostra attività preferita e una volta trovata, non mollatela mai! Fare sport allunga la vita!”