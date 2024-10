Ginnaste della “Virtus Reggio Calabria” premiate dal sindaco Falcomatà

Il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, presente il Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella, ha ricevuto a Palazzo Alvaro le ginnaste della “Virtus Reggio Calabria”.

La storica Società reggina, che ha all’attivo tantissimi risultati raggiunti ai vari livelli, ha partecipato a Rimini dal 27 Giugno al 2 Luglio di quest’anno alle Finali Nazionali di Ginnastica, conquistando oltre a riconoscimenti e medaglie, anche tante soddisfazioni per i numerosi Titoli Nazionali conquistati.

Le giovanissime ginnaste erano accompagnate oltre che dagli emozionati e orgogliosi genitori, anche dai dirigenti della società, dal Presidente Rocco Loprevite, che soddisfatto per i traguardi raggiunti ha raccontato al sindaco Falcomatà del lavoro svolto dalla società in questi anni per riuscire a raggiungere questi livelli di preparazione, da Rina Albanese e Carmen Loprevite e dagli altri dirigenti.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha consegnato alla Società Virtus una targa quale riconoscimento per il grande lavoro svolto per promuovere la ginnastica ritmica, ha sottolineato, nel suo intervento di saluto alle giovani atlete, quanto sia importante lo sport per la crescita umana e come esso rappresenti uno strumento di dialogo e di comunione con gli altri, favorendo così la solidarietà tra gli uomini.

E le giovani ginnaste, prima della foto di rito, hanno voluto offrire al Sindaco un “assaggio” della loro bravura, improvvisando degli esercizi ginnici nel bellissimo salone mons. Ferro di Palazzo Alvaro. E sono state bravissime!