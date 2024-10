Ginnastica, finali nazionali. Per la Virtus Reggio premi e medaglie

La Società Ginnastica VIRTUS REGGIO, dopo aver partecipato a Rimini dal 27 Giugno al 2 Luglio alle Finali Nazionali di Ginnastica, rientra a Reggio Calabria con un bottino ricco di premi, medaglie e soddisfazioni. La Virtus ha preso parte all’evento nazionale con 3 squadre e 2 individualiste per un totale di 24 ginnaste.

Nel dettaglio la squadra del Trofeo Giovani ( 6-7 anni ) ha ottenuto nell’esercizio collettivo il Premio Speciale come “Migliore Coreografia” fra tutte le squadre partecipanti suscitando grande ammirazione tra i presenti per la loro performance ricca di elementi acrobatici e per aver mostrato grande eleganza nonostante la giovanissima età. Grande soddisfazione anche per la Fascia Argento conquistata nei percorsi ginnastici.

La squadra del Trofeo Ragazzi Prima Fascia ( 8-10 anni ) dopo aver superato diversi confronti con gli avversari, vince il Titolo Assoluto nei percorsi ginnastici e conquista anche la Fascia Oro nell’esercizio collettivo che ha messo in risalto espressività e grande padronanza in pedana delle piccole atlete che hanno eseguito la coreografia in modo impeccabile.

La squadra del Trofeo Ragazzi Seconda Fascia ( 11-13 anni ) si aggiudica la Fascia Oro nell’esercizio collettivo e la Fascia Argento nei percorsi ginnastici ed ancora conquista il Premio Speciale per la “ Migliore realizzazione del tema proposto – I CONTRASTI “ avendo presentato un esercizio collettivo che ha evidenziato creatività ed originalità , dove gli elementi acrobatici ed artistici si sposavano perfettamente con la classe e l’eleganza delle ginnaste. Entusiasmo e ammirazione alle stelle da parte di pubblico, tecnici e soprattutto della giuria con a capo la responsabile tecnica nazionale Emiliana Polini che non ha risparmiato elogi ed apprezzamenti alla coreografa della Virtus , Carmen Loprevite per il particolare lavoro svolto.

A Rimini anche le individualiste della Virtus hanno dimostrato il loro valore nella Ginnastica Ritmica ben figurando nelle loro rispettive categorie. Fascì Marika ( cat. J3 ) nell’esercizio a CORPO LIBERO, dopo un’esecuzione che ha messo in evidenza le sue qualità, la sua armonia, grazia ed eleganza ha ottenuto il 5° posto e la qualificazione alla finale piazzandosi al 7° posto assoluto su 41 concorrenti. Marra Chiara ( cat. S1 ) invece,dopo un bellissimo esercizio nella specialità PALLA dove ha dimostrato le proprie abilità e la sua grande espressività, ha sfiorato la finale riservata alle prime dieci classificandosi al 12° posto su 40 ginnaste. Entrambe le ginnaste si sono piazzate ottimamente anche nella classifica assoluta ( somma di due specialità ) : Fascì Marika 12° su 56 ginnaste e Marra Chiara 17° su 52 ginnaste.

Di seguito i nomi delle ginnaste di squadra della Virtus Reggio: TROFEO GIOVANI : Casile Chiara, Cogliandro Aurora, Giacalone Gaia,Furfari Martina, Mesiti Giada, Morabito Giorgia e Russo Carlotta – TROFEO RAGAZZI 1° FASCIA : Cara Marta, Condello Martina, Furfari Alessia, Milasi Margherita, Musolio Lavinia, Nappa Valeria e Vitale Monica; TROFEO RAGAZZI 2° FASCIA : Asciutto Rita, Ligato Aurora, Latella Greta, Messina Giada, Moscato Ilaria, Pizzimenti Alessia, Rossi Sofia e Zarà Martina.

Grande soddisfazione per il Presidente Rocco Loprevite e per le tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite che vedono ripagato il minuzioso lavoro da medaglie e riconoscimenti vari, ma soprattutto grande è la gioia nel condividere con allieve e genitori queste esperienze sportive ed umane che di certo contribuiscono ad un sano e armonioso processo formativo di ogni atleta.