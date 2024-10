Quando la ginnastica ritmica abbraccia l’arte, è subito pura magia (foto)

Grazie all’iniziativa promossa presso l’atelier di pittura Giuliano Fazzari, le ginnaste del team agonistico e preagonistico della Reggio Ritmica, hanno aperto l’anno sportivo 2021-2022 in maniera eccellente, facendo della ginnastica ritmica una vera e propria arte, portata anche al di fuori della pedana di gara.

L’iniziativa promossa dai due artisti Giuliano Fazzari e Francesco Tassone, ha fatto nascere una vera e propria alchimia che non poteva ben sposarsi se non che con uno sport così elegante come la ginnastica ritmica e per eccellenza con la Reggio Ritmica.

Entrambi, hanno deciso di collaborare quasi per gioco ed è nata la collana FiabAseiTu.

“Abbiamo fatto tre libri immagini e parole.