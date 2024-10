Ginnastica Ritmica: ancora medaglie per la Restart. Si chiude un 2023 magico

L’anno solare della Restart si conclude, tanto per cambiare, con altri titoli italiani. Le ragazze della vulcanica direttrice tecnica, prof.ssa Marilena D’Arrigo, hanno sbalordito ancora una volta la giuria presente, ai Campionati Nazionali Silver di Ginnastica Ritmica organizzati dalla Federazione Ginnastica presso la Fiera di Rimini dal 7 all’11 Dicembre 2023.

Sono ben quattro le medaglie d’oro portate a casa dalle reggine, condite da un argento ed un bronzo, oltre tantissimi piazzamenti all’interno della top ten italiana.

Ben 12 le “Rgilrs” protagoniste della trasferta di età compresa tra 8 e 20 anni: Amodei Elena, Arco Giada, Bernardo Miriam, Camera Martina, Denaro Aurora, Fotià Caterina, Labate Elsa, Meduri Daria, Modica Benedetta, Morabito Mariarosaria, Squillaci Giada e Suraci Gaia.

Ad accompagnarle in trasferta il Presidente Ing. Pierfabrizio Puntorieri, la Direttrice Tecnica Prof.ssa Marilena D’Arrigo e la Resp.le del settore agonistico Dott.ssa Ylenia Albanese. Questi si ritengono orgogliosi delle performance e si complimentano tanto con le atlete che con le tecniche che hanno curato il loro percorso di preparazione alle gare: Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano, Francesca Spanti e Elisa Zumbo (preparatore atletico).

Spicca il terzo titolo di campionessa italiana ottenuto da Elena Amodei, categoria LA2-S3, che con grande determinazione ha ottenuto un punteggio totale di 17.375 che le è valso la medaglia d’oro a entrambi gli attrezzi (8.675 alle clavette e 8.700 al cerchio).

A salire sul gradino più alto del podio laureandosi Campionessa Italiana anche Aurora Denaro che alla sua prima gara nazionale Silver FGI ottiene una medaglia d’oro alle clavette con p. 8900 nella categoria LA2-A1 e un 11° posto al cerchio.

Giada Squillaci si laurea invece vicecampionessa italiana alla palla con 11.050 punti nella categoria LD-A4, sfuma per lei l’occasione di un’ennesima medaglia d’oro italiana al cerchio per via di uno scivolamento dell’attrezzo fuori pedana, che non scoraggia però la ragazza la quale, utilizzando l’attrezzo di riserva esegue comunque un’ottima performance, classificandosi in 16 posizione.

Due eccellenti esercizi in gara e una medaglia di bronzo per Mariarosaria Morabito che non si smentisce neppure in questo campionato italiano salendo nuovamente sul podio nonostante le molte ginnaste con le quali si è dovuta confrontare nella categoria LC- A2. Per lei bronzo al nastro con 10.100 punti, e quinto posto alle clavette con un lusinghiero punteggio di 10.425.

Ma non è finita qui. Nella categoria LB2-A2, Benedetta Modica si distingue per precisione e buon controllo dell’adrenalina centrando il quinto posto al nastro (8.000 punti) ed il nono con la palla (8.275 punti) anche lei rientra dunque nella top ten nazionale così come la compagna Daria Meduri, per la prima volta a Rimini, che conquista il 10^ posto alle clavette nella categoria LA2- A4 con 8.450 punti e chiude al 13°posto al cerchio (8.600). Salendo di livello, nella categoria LD – J2, Restart in pedana con Camera Martina e Labate Elsa classe 2009. Su ben 99 ginnaste in gara Camera si classifica settima con 12.400 punti al cerchio e sesta con 11.325 punti al nastro, rientrando tra le migliori dieci italiane in entrambi gli attrezzi, mentre Labate totalizza 11.200 al cerchio (33°posto) e 11.675 punti alle clavette (17°posto).

Conferme ulteriori arrivano anche da Giada Arco con i suoi tre esercizi nella categoria di più alto livello “LE” . Sesto posto al nastro (12.150 punti), 18° al cerchio (12.900 punti) e 21° alle clavette (11.025), la ragazza soddisfatta dell’esercizio al nastro sa di non essere da meno con gli altri attrezzi purtroppo penalizzati esecutivamente da numerosi falli tecnici dettati dalla forte emozione che spesso gioca un ruolo importante in gare di così alto livello.

Un plauso va fatto pure a Gaia Suraci (LC-J1) che ottiene il decimo miglior punteggio alla palla (10.500) su 57 concorrenti e un sedicesimo posto (9.675 punti) alle clavette, dimostrando i suoi grandi progressi sia nello studio delle difficoltà di corpo che d’attrezzo anche con l’esercizio alla palla livello LD eseguito nella squadra Winter Club (11.550).

La senior Miriam Bernando, chiamata “cigno nero” incanta nuovamente la giuria con la sua eleganza nella categoria LC, rientrando nella top alle clavette con p. 9.900 e scalando la classifica fino al 31 posto al cerchio a causa di un’uscita d’attrezzo fuori pedana.

Infine non smette più di stupire e regalare emozioni la piccola Caterina, Kety, Fotìa. Alla sua prima apparizione in un campionato Silver FGI, categoria Allieve-1, Kety si è misurata con altre 78 pari età. Eccellente la performance al corpo libero (9.300 punti, il miglior punteggio in gara per la Calabria) che le consente di ottenere il 19°posto nella classifica per attrezzo, per lei anche una buona esecuzione nell’esercizio individuale alla palla.

Infine, nella competizione di rappresentativa “Torneo Winter Club livello LD, 26°posto per il trio composto da Elsa Labate (fune 11.275, clavette 11.100), Martina Camera (cerchio 12.110 nastro 10.525) e Gaia Suraci (palla 11.550), su 72 società italiane partecipanti.

Si conclude, dunque, splendidamente l’anno solare della Restart, già al lavoro per il 2024 che si preannuncia ancora ricco di soddisfazioni e medaglie, quali naturali conseguenze di un lavoro di prima qualità svolto all’interno ed all’esterno della pedana che ha portato il nome della società reggina oltre i confini della Città Metropolitana, in giro per l’Italia e per l’Europa.

1. Rappresentativa Restart ai campionati italiani

2. Podio Morabito Mariarosaria

3. Podio Aurora Denaro

4. Podio Elena Amodei

5. Podio Giada Squillaci