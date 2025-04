Quattrodicenne stuprata in Calabria, la famiglia lascia Seminara

Clelia (nome di fantasia), avrà una nuova casa lontano da Seminara, il luogo degli stupri e delle violenze subite all’età di 14 anni, da giovani imparentati con famiglie di ‘ndrangheta. Dividerà l’alloggio con i genitori e con gli altri due fratelli. Dopo aver incontrato la ragazza e la sua famiglia, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, «per dare un segnale forte e per dimostrare alla comunità che le istituzioni sono al fianco di questa famiglia», le ha messo a disposizione un alloggio dell’Aterp (Ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in provincia di Reggio Calabria.

Il provvedimento

Nei giorni scorsi dopo un incontro in Prefettura, i carabinieri hanno notificato alla ragazza il provvedimento «straordinario e urgente», con il quale si evince che «data la sua situazione di estrema precarietà e disagio sociale è emersa la necessità di reperire un alloggio da destinare per evitare ulteriori problematiche sociali, familiari e ambientali, nonché per garantirle i bisogni primari». Gabriella Castelletti, mamma di Clelia, dalle pagine del Corriere della Sera, nei giorni scorsi, ha raccontato come la gente di Seminara, dopo gli arresti degli aguzzini della figlia (tutti condannati con pene dai 5 ai 13 anni), le ha voltato le spalle, isolando la sua famiglia dal resto della comunità.

Minacce e danneggiamenti

Per di più, Clelia, dopo aver denunciato i suoi stupratori, non è più uscita di casa e da qualche tempo ha deciso di non vivere più a Seminara, dopo le minacce e i danneggiamenti subiti dai suoi genitori.

«La famiglia di Gabriella non è sola, ha vicino tante persone perbene che credono nella giustizia e in una Calabria diversa», dice il Presidente Occhiuto. «Sono felice di aver potuto, con azioni concrete, alleviare, almeno in parte, il dolore che questa famiglia sta ingiustamente vivendo».

La possibilità di poter ricongiungersi alla sua famiglia, ha fatto fare salti di gioia a Clelia. «Che bello!», dice manifestando la sua gioia con un pianto liberatorio, dopo aver versato fiumi di lacrime per i tormenti e le inquietudini che l’hanno accompagnata in questi anni, costringendola a una vita blindata per paura di rappresaglie, dopo aver denunciato i suoi stupratori.

Le minacce

Le prevaricazioni, le minacce subite in questi anni dai genitori di Clelia, da parte dei parenti dirimpettai dei condannati, hanno spinto la signora Gabriella a rivolgersi tempo fa alla Prefetta, chiedendole un aiuto a trovare un alloggio per la sua famiglia, lontano da Seminara. La Prefettura, «in assenza di una normativa che disciplini casi simili», aveva interessato Libera (l’associazione di don Ciotti) per «individuare una soluzione alloggiativa adeguata alle esigenze della famiglia». Il referente di Libera – come ha raccontato la signora-, le aveva detto che sarebbe stato facile spostare Clelia al Nord ma, «non garantivano nulla, per una serie di difficoltà, sullo spostamento dell’intera famiglia in un’altra casa, lontano da Seminara».

La madre: «Mi è tornato il sorriso»

In soccorso ai genitori di Clelia è intervenuta la Regione che, in una settimana, ha risolto il problema assegnando a Clelia e la sua famiglia una nuova abitazione, lontano dai bulli aguzzini.