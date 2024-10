Gioia Tauro, cittadinanza onoraria alla GdF. Versace: ‘Ottenuti straordinari risultati nella lotta alla criminalità organizzata’

Di seguito il comunicato stampa della Città Metropolitana di Reggio Calabria con le dichiarazioni del vicesindaco Carmelo Versace in occasione della cerimonia svoltasi a Gioia Tauro per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, ha preso parte alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Gioia Tauro al Corpo della Guardia di Finanza e di intitolazione di una via comunale alle Fiamme Gialle.

Ha detto Versace:

“È un onore poter presenziare ad un evento così importante e significativo che si inserisce nel 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, un corpo fondamentale per la sicurezza e la tenuta democratica del Paese, cui va tutta la nostra riconoscenza come istituzioni e cittadini”.

Un plauso, il vicesindaco, lo ha riservato al sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, per «l’encomiabile evento organizzato» ed un ringraziamento particolare lo ha rivolto al Comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, al Comandante Regionale Calabria, Generale di divisione Gianluigi D’Alfonso, al Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Generale di Brigata Maurizio Cintura ed al Comandante del Gruppo Gioia Tauro, Tenente Colonnello Danilo Persano.

Ha proseguito Versace:

Nel salutare, poi, il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il vicesindaco metropolitano ha sottolineato:

A margine delle celebrazioni, Carmelo Versace si è soffermato anche sull’impegno sociale e civile dei finanzieri:

“È davvero significativo il dono che il Comandante Regionale Calabria, Gianluigi D’Alfonso, ha fatto alla biblioteca comunale di Gioia Tauro. La copia del libro “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia”, opera mirabile del giudice Annamaria Frustaci, è un messaggio potente soprattutto per le giovani generazioni che crescono in un comprensorio particolarmente complesso come il nostro. Seminare cultura, formare coscienza civile, combattere l’indifferenza, far conoscere la brutalità della ‘ndrangheta è il metodo migliore per indirizzare i giovani verso la parte sana della nostra società, l’unica e sola nella quale stare”.