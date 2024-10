Consegnati i nuovi locali dell’Istituto ‘Severi’ sezione ‘Nautico’ in un bene confiscato alla criminalità

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà: “Giornata importante, Gioia Tauro si riappropria di un presidio sociale e culturale. Una scuola in un bene confiscato è la vittoria dello Stato sulle logiche criminali”.

Sono stati consegnati alla comunità scolastica dell’Istituto di istruzione superiore ‘Severi’ a Gioia Tauro, i nuovi locali destinati alla sezione ‘Nautico’. Si tratta di un intervento finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per un ammontare di circa 180mila euro, e realizzato in un immobile confiscato alla criminalità organizzata, di circa 460 mq, lungo la SS 111.

Un intervento significativo per la comunità scolastica

Per l’occasione era presente il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Carmelo Versace, con delega all’edilizia scolastica, al consigliere delegato all’Istruzione, Rudi Lizzi, e al dirigente metropolitano del settore edilizia, Giuseppe Mezzatesta. Il nuovo plesso scolastico era stato richiesto dal dirigente dell’Istituto Severi per far fronte alla necessità di reperire nuovi locali da destinare ad aule, in vista dell’incremento della popolazione scolastica previsto per l’anno 2024-2025.

Un bene confiscato diventa un centro educativo

La Città Metropolitana ha deciso di destinare il locale confiscato a tale scopo, verificando che presentava caratteristiche dimensionali adeguate. Sono state apportate tutte le modifiche e migliorie tecniche e strutturali necessarie, eseguite dalla società Castore spl srl. Sono state ricavate sei aule, un laboratorio, una segreteria, un ripostiglio e i servizi igienici per docenti, alunni, alunne e portatori di handicap. La sezione ‘Nautico’ torna quindi a Gioia Tauro, dopo essere stata ospitata per anni fuori dal comune.

“Una giornata storica per Gioia Tauro – ha affermato il sindaco Falcomatà – finalmente si riappropria di un presidio sociale e culturale. Saluto la sindaca Scarcella, che potrà far crescere la propria comunità, facendola camminare sui sentieri di trasparenza e legalità. Un ringraziamento particolare va al vicesindaco Carmelo Versace e ai nostri consiglieri delegati, Lizzi e Conia”.

Investire nella scuola significa investire nel futuro

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha dichiarato: “Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra terra. I giovani sono una risorsa che non possiamo permetterci di perdere. Ecco perché siamo da sempre impegnati per il miglioramento degli edifici scolastici su tutto il territorio metropolitano”.

Anche il consigliere delegato all’Istruzione Rudi Lizzi ha aggiunto: “È bello vedere nei volti dei ragazzi la soddisfazione di frequentare una scuola bella e ben attrezzata. Questo progetto a Gioia Tauro fa parte di una programmazione attenta che mira al miglioramento degli spazi di didattica, dando a tutti l’opportunità di studiare di più e meglio”.