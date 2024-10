Porto di Gioia Tauro, il vice ministro Bellanova incontra Filt Cgil

Il vice Ministro ai trasporti Angela Bellanova ha incontrato i segretari della Filt Cgil, per discutere sul futuro della Port Agency e lo sblocco dell’IMA per i lavoratori senza risorse economiche da oltre 4 mesi.

L’incontro con il vice ministro

Immediata la disponibilità del Vice Ministro Bellanova che ha anche incontrato i lavoratori per ascoltare in prima persona quanto affrontato con il confronto tra Presidente dell’AdSP Amm. Agostinelli, la Senatrice Vono e la deputata Bossio. Tutti quindi impegnati per la difficile realizzazione dell’art. 17 della Lg. 84/94, un’agenzia che darebbe grandi opportunità per la gestione delle attività altalenanti che molto spesso il lavoro portuale produce.

Maggiore attenzione verso il porto di Gioia Tauro

É quanto dichiarato dalla Filt Cgil in una nota, ringraziando il vice Ministro Bellanova per la visita: