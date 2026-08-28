Gioia Tauro, intimidazioni a Scarcella. La solidarietà dei sindaci area Grecanica: ‘Oltrepassato ogni limite’

I Sindaci dell’Area Grecanica esprimono profonda solidarietà al sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella per le vili e gravissime minacce subite a danno della sua famiglia. Le prepotenze, le sopraffazioni, il timore che si vogliono incutere con questi atti intimidatori suscitano sdegno e preoccupazione. Le Amminostrazioni del territorio devono poter operare con serenità e nessun amministratore deve ssere lasciato solo.

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“Si oltrepassa ogni limite”

Si tratta di un gesto che non può essere ricondotto a contrapposizione politica o amministrativa. Quando l’intimidazione arriva a minacciare la vita degli affetti più cari di chi riveste un incarico pubblico si oltrepassa ogni limite e tale violenza si ripercuote sull’ intera comunità minandone i principi del vivere civile.

Il precedente atto intimidatorio

Il vile gesto si inserisce in un quadro già segnato da un precedente grave atto intimidatorio ai danni della Sindaca.

“Le istituzioni devono restare unite”

Per questo riteniamo indispensabile che le autorità competenti facciano piena luce assicurando alla giustizia i responsabili. Alla Sindaca Scarcella e ai suoi familiari rivolgiamo dunque un messaggio sincero di sostegno e la invitiamo a condurre con la stessa determinazione lattività amministrativa, certi della sua forza. La solidarietà delle istituzioni non è solo un atto dovuto ma la risposta più vigorosa per contrastare la marginalizzaziome e sconfiggere la paura. Di fronte alle intimidazioni le istituzioni devono restare unite. il rispetto delle regole, la tutela della democrazia e della legalita rappresentano le condizioni di base per le nostre comunità.

Sindaci – Associazione Comuni Area Grecanica