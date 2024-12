40 anni di emozioni e gioielli unici: la Gioielleria Tripodi & De Caridi festeggia l’anniversario regalando 40 omaggi

Nel cuore di Reggio Calabria esiste un luogo che da quattro decenni è testimone di emozioni: la Gioielleria Tripodi & De Caridi celebra i suoi 40 anni di attività. Un’impresa, ma anche un simbolo di artigianalità, passione e tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

40 anni di storia

“Ogni gioiello che creiamo è un pezzo unico, perché vogliamo dare ai nostri clienti l’importanza dell’esclusività che offre il lavoro artigianale” affermano con orgoglio i titolari.

Oltre all’esclusiva linea di prodotti artigianali, la gioielleria seleziona con cura marchi prestigiosi, per offrire ai propri clienti veri e propri testimoni di emozioni senza tempo, in grado di conquistare chiunque li indossi.

In questi 40 anni, la Gioielleria Tripodi & De Caridi è cresciuta insieme alla sua città ed alla sua clientela.

“Abbiamo iniziato da giovani, con il sogno di portare avanti l’arte della creazione dei gioielli. Oggi siamo felici di vedere le generazioni successive fidarsi di noi, condividendo momenti speciali della loro vita”, raccontano Luigi e Patrizia.

La gioielleria, infatti, è diventata, nel tempo, un punto di riferimento per chi cerca bellezza, ma anche un luogo dove celebrare amori, successi e ricorrenze speciali.

Uno sguardo al futuro, restando fedeli alle radici

Con l’ingresso del figlio Giorgio, l’azienda si prepara a una nuova fase, guardando al futuro con entusiasmo.

“La tradizione e l’innovazione si incontrano nella nostra visione. Abbiamo scelto di continuare a crescere a Reggio Calabria, ma anche di espandere i nostri orizzonti attraverso la digitalizzazione”, racconta Giorgio. Un passo verso un nuovo modo di vivere la gioielleria, pur mantenendo saldi i legami con le radici familiari e il saper fare artigianale che li ha resi unici.

Per celebrare questo straordinario anniversario, la Gioielleria Tripodi & De Caridi ha deciso di offrire un gesto speciale. A partire da oggi, 16 dicembre, i primi 40 clienti della gioielleria riceveranno un omaggio esclusivo, come ringraziamento per aver accompagnato l’azienda in questi 40 anni di successi e crescita.

“Un piccolo segno di gratitudine per chi ci ha scelto, per chi ha creduto in noi e nella nostra passione”, concludono i titolari.

40 anni di emozioni, 40 anni di storie

I 40 anni della Gioielleria Tripodi & De Caridi sono un viaggio nel tempo, un cammino fatto di emozioni e di bellezza.

Maggiori informazioni

Facebook, Instagram, Tiktok

Corso Garibaldi, 222 (accanto a piazza San Giorgio) – Reggio Calabria.