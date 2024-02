Gioiese, Cozza lancia la sfida alla LFA Reggio: 'Proveremo a fare uno scherzetto'

Presentazione ufficiale del nuovo allenatore della Gioiese Francesco Cozza. Le sue parole in conferenza stampa: “Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore e Francesco per avermi dato la possibilità di provare a compiere quella che sarebbe una vera impresa. Da domenica inizia il nostro campionato e dobbiamo giocarcela contro tutti, Trapani, Siracusa, Reggina. Siamo consapevoli di quello che abbiamo e già al Granillo proveremo a fare uno scherzetto, anche se sarà molto difficile perchè in una settimana si può fare, ma non molto, sto imparando a conoscere il gruppo che ho a disposizione”.

Gli obiettivi

“Intanto un primo obiettivo, quello di fare gol, questa squadra non segna da tantissimo tempo, Mi interessa una prestazione di gruppo e non è detto che la Reggina riesca a vincere facilmente. Cercheremo di sfruttare le occasioni che ci verranno concesse, perchè questo succederà. Non staremo a guardare, loro dovranno fare la partita, ma la classifica ci impone di giocarcela. Voglio vedere una squadra correre e lottare tutti insieme, una prima finale per noi. Sto cercando di trasmettere voglia di vincere, conquistare punti e in questi giorni vedo che i calciatori mi seguono. E’ anche una sfida personale, vediamo cosa si raccoglierà in queste dieci partite dove ci sono diversi scontri diretti, quelli dobbiamo vincerli. Non voglio arrivare ultimo, questo è l’obiettivo primario. A poche giornate dalla fine poi vedremo dove saremo. Cosa mi aspetto dai tifosi amaranto? Un caloroso abbraccio, vinca il migliore e sempre forza Reggina”.