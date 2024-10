“Gioiosa Beer Village 2018”, due giorni di gustoso divertimento

Mancano pochi giorni all’inaugurazione del nuovo evento della Pro Loco UNPLI di Gioiosa Jonica che con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha fortemente voluto investire le sue forze in una manifestazione dedicata alla birra e in particolare al connubio con lo “street food”, “cibo di strada” che negli ultimi anni rappresenta un settore fortemente in crescita.

Appuntamento per il “Gioiosa Beer Village 2018” martedì 7 e mercoledì 8 agosto renderà Piazza Vittorio Veneto di Gioiosa Jonica la location e il ritrovo di tanti appassionati, estimatori curiosi e turisti. La briosa kermesse con due giorni di “gustoso divertimento”, promuove un bere moderato e consapevole e farà diventare la città della “locride” e della Vallata del Torbido un punto di aggregazione intorno alla birra e al cibo di strada (sempre di più apprezzato in giro per l’Italia).

Sarà possibile degustare tante specialità enogastronomiche abbinandole a buone birre. Un momento nuovo e particolare sarà la degustazione guidata delle birre artigianali (che darà la possibilità a gruppi di venti persone per volta di scoprire gratuitamente il piacevole gusto delle birre artigianali, con prenotazione obbligatoria al 329.6221230). Sarà anche l’occasione per conoscere e apprezzare le produzioni del birrificio “Limen” di Siderno abbinato con le eccellenze del territorio e la sapiente guida di Daniel D’Alù che ha già fatto innamorare i suoi clienti di quella che è una delle più antiche bevande mai prodotte dall’uomo. Le serate saranno all’insegna dei cin cin, accompagnate con la musica dal vivo: martedì 7 agosto “I Cavalieri dell’Epoca” (Musica coinvolgente anni ’70, ’80 e ‘90); mercoledì 8 agosto dai Sogni di rock and Roll (Ligabue Tribute Band).

Un evento che promette di far trascorrere questa stupenda estate “gioiosana” in allegria e amicizia aspettando le altre eccellenti iniziative della Pro Loco, in primis (come storicità) la 24^ edizione della “Sagra del Pezzo Duro Gioiosano” (20 agosto) che darà ai molti buongustai la possibilità di assaporare a prezzo promozionale il dolce gelato dell’antica ricetta gelataia di Gioiosa Jonica oltre al concerto live di “Mr. Muscolo & i Suoi Estrogeni”.