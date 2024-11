Domani, a Lamezia, i candidati a sindaco intervistati da Giornalisti d’Azione

Domani, giovedì 14 maggio, alle ore 18,00, al parco “Peppino Impastato”, di Lamezia Terme, i “Giornalisti d’Azione” intervisteranno i candidati a sindaco della città. Ci saranno tutti e sei: Giuseppe D’Ippolito, per il Movimento 5Stelle, Paolo Mascaro e Pasqualino Ruberto, per il centrodestra, Tommaso Sonni, per il centrosinistra, Mimmo Gianturco e Nicola Mazzocca, espressioni di liste civiche. “Il giornalista – dicono Saveria Gigliotti e Paolo Giura, del movimento “Giornalisti d’Azione”, che hanno organizzato l’incontro – ha anche il compito di rendere una servizio alla comunità in cui vive e lavora. Il nostro movimento nasce con l’intento di permeare il territorio , reinventando la figura del giornalista all’interno della comunità stessa, diventandone parte integrante, operando per riaccreditarne il ruolo fondamentale anche nella crescita culturale della nostra regione ”. In un’urna saranno depositati tanti bigliettini contenenti delle domande preparate dai giornalisti ma anche dalla gente comune.

Le domande sorteggiate saranno sottoposte ai diversi candidati. “Vogliamo – continuano i due “Giornalisti d’Azione” – che i cittadini svolgano il loro ruolo, pongano le domande, sollevino dubbi, rappresentino problemi a quelli che ambiscono a sedere sullo scranno più alto della città di Lamezia Terme. Un ruolo da cui hanno abdicato da troppo tempo tutti e che noi ci auguriamo, almeno nell’occasione, di ritrovare nella comunità lametina”.

Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming grazie all’impiego dei mezzi satellitari della società di produzioni tv “Component”, diretta dal giornalista Marcello Le Piane. Per seguirlo via Internet, basterà cercare su Facebook la pagina Component-Tv oppure il sito www.calabrianews.it o cercare su youtube la diretta streaming di giornalisti d’azione. All’incontro sarà presente il presidente del movimento “Giornalisti d’Azione”, Mario Tursi Prato, ed il Consiglio direttivo.