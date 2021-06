Giornata dell'ambiente a Reggio e Messina: tutte le iniziative in città

Nella giornata dedicata all'ambiente sono 3 le aree di Reggio Calabria interessate da iniziative di pulizia e non solo

Tempo Stretto si prende cura delle spiagge e del mare in un’azione sinergica che vede insieme le due città dello Stretto in programma sabato 5 giugno a partire dalle 8,30, infatti vedrà contemporaneamente sulle due sponde la raccolta di plastica, materiale di risulta.

Il 5 giugno è la Giornata mondiale dell’ambiente istituita dall’Onu nel 1972 con la risoluzione numero 2994. Tantissime le iniziative sul territorio nazionale e anche il quotidiano Tempo Stretto ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con un evento che abbraccia contemporaneamente le due città.

Giornata dell'ambiente: le iniziative a Reggio Calabria

A Reggio Calabria l'evento è in programma dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Le zone interessate sono:

Bocale;

Parco lineare sud;

Gallico.

Queste aree saranno interessate oltre che da azioni di pulizia e raccolta anche da interventi culturali, didattici e divulgativi. La spiaggia di Bocale, infatti, diventerà scenario scientifico.

Due esperti spigheranno, infatti, la necessità di preservare alcune specie autoctone: il giglio di mare e il fratino.

Il parco lineare sud, invece, si trasformerà in una vera e propria galleria d'arte contemporanea senza tralasciare il valore della "lettura".

La spiaggia di Gallico, infine, grazie agli attivisti ritroverà il decoro delle tante fioriere presenti lungo la passeggiata. Presente anche la Lega Navale Reggio Sud che "supporterà" le azioni da una spiaggia all'altra mettendo a disposizione una barca a vela, ma porterà a bordo una sorpresa.

Leggi anche: I tifosi della Reggina si danno appuntamento per ripulire la spiaggia

Le associazioni aderenti

Le associazioni che hanno aderito: Comitato di Quartiere Viale Aldo Moro-Gebbione; ass. Differenziamoci differenziando; Fare Eco; Pro Loco Reggio Sud; ASD Deep Seas; Rifiuti Zero Reggio Calabria; Supporters Reggina - Gallico; Comitato di Quartiere di Arghillà; Moda Circolare Calabria; La voce del Quartiere di Catona; Atelier Tania Azzar; Lega Navale Italiana sezione Reggio Sud; Ass. Fuori Posto; ass. ludica benvenuti in Babyland; ass. culturale Oltremare; Liceo Scientifico Statale A. Volta; Gruppo Arditi; Istituto di Istruzione superiore A. Righi - ind CAT; Accanto alle attività di pulizia anche la società di servizi AVR. La diretta dell’iniziativa si potrà seguire sulla pagina facebook tempo stretto quotidiano on line Reggio Calabria e Messina.