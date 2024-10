Giornata mondiale dell’ambiente, Pro Loco Reggio Sud sulla spiaggia di Bocale

Azioni concrete, gesti che valgono come esempio per la collettività

C’è anche la spiaggia di Bocale tra le 3 tappe reggine, assieme a Gallico ed al Parco Lineare Sud, tra quelle individuate per celebrare la “Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dall’Onu nel 1972 ed andata in scena sabato scorso per l’edizione 2021. La salute degli ecosistemi, come valore fondamentale per la vita sulla terra, questo il comune denominatore per la salvaguardia dell’ambiente, che ha unito le due sponde di Calabria e Sicilia.

Diverse le associazioni che hanno partecipato all’evento organizzato da “Tempo d’ambiente” con Tempo Stretto – quotidiano online di Messina e Reggio Calabria.

Tutti uniti per una pulizia delle spiagge, ma non solo questo, perché Bocale, nell’occasione si è trasformato anche in scenario di divulgazione scientifica a cura dell’esperta Antonella Mascetti del CABS – Gruppo Adorno ODV Volontari Antibracconaggio, che ha descritto le peculiarità delle specie protette di flora e fauna, quali il Fratino (piccolo uccelletto che depone le uova sulla spiaggia) ed il Giglio di Mare, che si trovano lungo la costa ed in prevalenza Punta Pellaro.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento per la cura delle spiagge: i nostri volontari soci della Pro Loco Reggio Sud APS, le altre associazioni, quali Fare Eco, Ass. Magnolia, Differenziamoci Differenziando, Rifiuti Zero Reggio Calabria, Pro Loco Motta San Giovanni, ai singoli cittadini, ai pescatori locali De Salvo che ci hanno messo a disposizione una loro imbarcazione effettuare il trasbordo a terra dei giornalisti, che hanno viaggiato a bordo della barca a vela della Lega Navale Reggio Sud, che hanno attraversato tutto il litorale da Gallico a Bocale, effettuando dirette fra Messina e Reggio Calabria.

Una giornata all’insegna della sinergia, che ha contribuito ad eliminare dagli scogli sulla spiaggia una consistente mole di rifiuti (plastica, polistirolo, calcinacci) e ingombranti (ferro, resti di barche), tutti recuperati a fine giornata dalla società di servizi AVR.

Azioni concrete, gesti che valgono come esempio per la collettività alla quale è demandato il compito di prendersi cura dell’ambiente. Continueremo ad occuparci di ambiente, come facciamo da anni e lo faremo con tante attività già in cantiere che vedranno come sempre protagonista il nostro territorio”, le parole di Concetta Romeo, Presidente Pro Loco Reggio Sud APS.