Giornata mondiale dell'ambiente, Reggio risponde presente: "Ridiamo dignità alla nostra città"

A Reggio si moltiplicano gli eventi sociali in favore dell'ambiente, un amore sincero e concreto rappresentato dalle iniziative dei volontari.

Oggi, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, Reggio Calabria e Messina in una sorta di gemellaggio si sono unite attraverso 6 iniziative, 3 per ognuna delle due sponde dello Stretto.

Giuseppe del Coordinamento cittadini quartiere di Arghillà ai microfoni di CityNow racconta la soddisfazione per l'iniziativa odierna.

"Noi ci troviamo al Parco Lineare Sud, altri volontari si stanno impegnando nella pulizia a Bocale e Gallico. Siamo qui perchè vogliamo ridare dignità e decoro alla nostra città, lo stesso stanno facendo i nostri amici messinesi. Partecipiamo con piacere, anche per ricambiare la presenza e il sostegno dei cittadini del Comitato quartiere Gebbione in altre iniziative simili che abbiamo organizzato in passato", le parole di Giuseppe.

Valeria Bonforte del Comitato quartiere cittadini di Catona è tra i tanti reggini presenti al Parco Lineare Sud.

"Vogliamo dimostrare come può esistere una vera cittadinanza attiva. Dobbiamo riflettere sul valore dell'ambiente e promuovere una cittadinanza nuova. Un giudizio sull'amministrazione? L'operato di noi cittadini è importante e può aiutare, ma serve un'amministrazione che faccia quello che deve fare. Non è facile amministrare in mezzo a tante difficoltà, ci auguriamo si possa lavorare in sinergia e in maniera costruttiva".