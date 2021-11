Giornata mondiale del diabete, Violi: 'Reggio la città con più alta incidenza'

L'associazione Diabaino Vip-Vip dello Stretto ONLUS, attiva da 21 anni sul territorio, ha organizzato a Reggio Calabria la Giornata Mondiale del Diabete 2021. L'evento si è tenuto domenica 14 novembre ed è stato ospitato della Lega Navale, che ha abbracciato l’iniziativa accompagnando alcuni soci in un viaggio in barca a vela nello Stretto di Messina.

Giornata Mondiale del diabete, l'evento

L’evento è stato preceduto da una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Gabriella Violi, presidente della Diabaino, Maria Antonella Ferraro, diabetologa e responsabile scientifico dell’associazione, Mario Cardia, consigliere delegato grandi eventi del Comune di Reggio Calabria, Sandro Dattilo, presidente della sezione reggina della Lega Navale, Francesco Galleli e Marco Mauro, conduttore TV e radio, in qualità di testimonial dell’evento.

Violi: 'A Reggio circa l'8,1% soffre di diabete'

«Sono cinque milioni le persone con diabete in Italia e 23 mila di loro muoiono. La Calabria è la Prima Regione d’ Italia per prevalenza di diabete e obesità, Reggio Calabria è la città con più alta incidenza di diabete, circa l’8.1 % della popolazione ne soffre. Sono dati allarmanti – ha spiegato Gabriella Violi – che devono fare riflettere sull’importanza della prevenzione e quindi sulla necessità di maggiori risorse da investire sul territorio per avviare i processi di assistenza integrata».

Ferraro: 'Diabaino da 21 anni al fianco dei pazienti'

«Il diabete mellito è una malattia gravissima – ha affermato la dr.ssa Maria Antonella Ferraro -, ma che attraverso la formazione e all’informazione, può essere gestita permettendo a tutti di vivere in libertà. La persona con diabete che fa prevenzione seguendo le indicazioni dell’equipe, può evitare le complicanze tipiche della malattia. La Diabaino, da 21 anni è al fianco dei pazienti per aiutarli ad affrontare il diabete e tenere accesa la speranza di debellarlo, nonostante in molti lucrino su questa malattia».

Cardia: 'Audizione ad hoc sul tema del diabete'

E a dar più fiducia all’azione dell’associazione l’intervento del consigliere Mario Cardia, che ha assicurato una particolare attenzione del Comune riguardo il diabete.