Falcomatà: ‘Oggi è la Giornata Mondiale dello Sport’

Il consueto appuntamento con la città per il sindaco Giuseppe Falcomatà. Tra i passaggi del suo intervento, anche quello che si riferisce alla “Giornata Mondiale dello Sport”: Sembra strano dirlo in questa giornata, ma oggi si festeggia anche la Giornata Mondiale dello Sport ed è occasione per fare un saluto a tutto quel mondo che coniuga il lo sport con il sociale, che vede nello sport un diritto di cittadinanza e tutti gli sportivi professionisti e non.

Saluto i tantissimi reggini che si sono industriati per proseguire la loro attività di fitness a casa, tenendo compagnia ai cittadini. Cercheremo di valorizzare e dare visibilità a queste iniziative che servono anche a farci tenere la mente occupata con una dose di ottimismo e benessere”.