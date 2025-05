Giornata Mondiale della Talassemia, cure di qualità nella UOSD Microcitemie del GOM

L’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Talassemia, una ricorrenza particolarmente significativa in un territorio dove l’incidenza della patologia è particolarmente alta, anche in relazione alla densità abitativa della regione. Infatti, dei 7.000 pazienti affetti da talassemia presenti in Italia, 450 risiedono in Calabria (il 6.50%).

Che cos’è la Talassemia?

La talassemia è un gruppo di malattie del sangue di origine genetica. La caratteristica principale è una ridotta capacità del corpo di produrre emoglobina, la proteina presente nei globuli rossi che ha il compito di trasportare l’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti del corpo. A seconda di quanto è “difettosa” la produzione di emoglobina, la talassemia si manifesta in modi diversi:

Talassemia Minor (Microcitemia, Portatore Sano) : non presenta sintomi significativi o una lieve anemia che non richiede trattamento.

: non presenta sintomi significativi o una lieve anemia che non richiede trattamento. Talassemia Intermedia : forma di gravità media, richiede trasfusioni occasionali di sangue.

: forma di gravità media, richiede trasfusioni occasionali di sangue. β-Talassemia Major (Talassemia Trasfusione-Dipendente): forma grave che richiede trasfusioni regolari di sangue e altre terapie.

L’importanza delle cure nella UOSD Microcitemie del GOM

Queste patologie rientrano tra le Malattie Rare e sono particolarmente diffuse in regioni come la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, l’Emilia-Romagna, e la Campania. Per il loro trattamento, è necessario un approccio specialistico e l’uso costante di trasfusioni di sangue.

Il Centro Microcitemie del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (GOM), fondato negli anni ’70 grazie all’ematologo Alberto Neri, è un punto di riferimento regionale per il trattamento della talassemia. Oggi il Centro è guidato dal Dr. Giuseppe Messina e segue circa settanta casi di β-Talassemia Major (forma grave). Ogni paziente viene trasfuso ogni 12-20 giorni con due sacche di sangue per volta.

La collaborazione con le Associazioni di Volontariato

Il Servizio Immunotrasfusionale del GOM, diretto dal Dr. Alfonso Trimarchi, è fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità delle trasfusioni. Il sangue viene raccolto grazie alla collaborazione delle Associazioni di Volontariato, conservato e assegnato con procedure sicure.

Il Centro segue anche pazienti con talassemia intermedia e altre patologie rare come le anemie falciformi e la talasso-drepanocitosi.

Nel 2024, sono state erogate 3.452 emotrasfusioni ai pazienti della U.O.S.D. Microcitemie che si sottopongono regolarmente al trattamento trasfusionale.