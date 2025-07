Alla reggina Rosella Postorino il Premio Simpatia della Calabria

Il prossimo 6 settembre 2025, assieme ad altre figure di spicco, anche la reggina Rosella Postorino riceverà il Premio Simpatia della Calabria, kermesse organizzata dall’Associazione Incontriamoci Sempre OdV, giunta alla sua 18ma edizione.

Chi è Rosella Postorino: biografia e carriera

Rosella Postorino è nata Reggio Calabria nel 1978, è cresciuta in provincia di Imperia, ha studiato a Siena e dal 2001 vive a Roma, dove lavora da più di vent’anni in editoria, e dal 2007 come editor per la casa editrice Einaudi, per la quale ha scoperto e curato molti autori di successo.

Le opere di Rosella Postorino

Rosella Postorino è considerata una delle più importanti scrittrici italiane. Le sue opere affrontano temi come la possibilità di scivolare nella colpa senza sceglierlo, i rapporti di potere e di classe, il senso tragico della Storia, la condizione delle donne, la famiglia come luogo perturbante. La sua scrittura è sensoriale, corporea, capace di costringere il lettore nella pelle dei protagonisti, spingendolo a interrogarsi sui temi filosofici e teologici.

I successi letterari: “Le assaggiatrici” e altri premi

Rosella Postorino è nota soprattutto per il romanzo Le assaggiatrici (Feltrinelli 2018), che è stato tradotto in più di 30 lingue e ha vinto numerosi premi tra cui il Premio Campiello e il Prix Jean Monnet per la versione francese. Il libro è diventato anche uno spettacolo teatrale e un acclamato film diretto da Silvio Soldini.

“Mi limitavo ad amare te”: finalista al Premio Strega

Nel 2023, con il romanzo Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli 2023), Rosella Postorino è stata finalista al Premio Strega e ha vinto numerosi altri premi.

I primi passi nella narrativa e la scrittura per ragazzi

Dopo aver esordito nella narrativa con il racconto In una capsula, Postorino ha pubblicato numerosi romanzi, tra cui La stanza di sopra (Neri Pozza 2007), Il corpo docile (Einaudi 2013), e Piangiolina (Feltrinelli 2024). Ha anche scritto per ragazzi, con titoli come Tutti giù per aria (Salani 2019) e Io, mio padre e le formiche (2022).

Il teatro e la traduzione di Marguerite Duras

Rosella Postorino è anche una scrittrice per il teatro, avendo scritto opere come Tu (non) sei il tuo lavoro e L’assaggiatrice di Hitler, attualmente in scena. Inoltre, è traduttrice e studiosa di Marguerite Duras, avendo tradotto e curato i suoi libri per Nonostante edizioni.

Postorino collabora regolarmente con prestigiose testate giornalistiche, tra cui La Stampa e La Repubblica, e tiene corsi di scrittura per diverse scuole italiane. Nel 2025, terrà un corso di Editoria libraria all’Università di Siena.