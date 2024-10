Studentessa reggina scrive a Brunetti: ‘Reggio splendida ma invasa dai rifiuti’

La lettera nel giorno dell'Earth Day: "La prego di fare il possibile per migliorare il futuro della nostra amata terra"

In occasione della Giornata mondiale della Terra l’alunna Beatrice Iannone della Scuola Primaria di Condera dell’Istituto “Catanoso- De Gasperi”, guidato dal Dirigente scolastico Marco Geria, ha indirizzato una lettera al Sindaco f. f. Paolo Brunetti, spiegando perché è importante attivare comportamenti più rispettosi per salvare il Pianeta Terra.

La lettera a Brunetti

Egregio signor Sindaco,

mi chiamo Beatrice e frequento la classe IV B della scuola primaria di Condera.

Le scrivo per chiederLe di trovare una soluzione per rendere Reggio Calabria una città migliore, più pulita e di creare nuove leggi che impediscano ai cittadini indifferenti di gettare spazzatura per le strade. Questo è un vero problema perché l’immondizia inquina tutta la terra: le foreste, i mari, l’aria che respiriamo e accelera l’estinzione di molti animali e specie vegetali e riporta anche dei danni all’uomo.

Tutti noi siamo in pericolo, ma non è ancora troppo tardi per rimediare: se collaboriamo e lottiamo tutti insieme contro l’inquinamento, riporteremo il nostro pianeta alla sua bellezza primitiva.

Oggi, il 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, Le scrivo per convincerLa a rendere la nostra città un posto migliore e più ospitale.

Reggio Calabria è una città stupenda, potrebbe essere invidiata da tutto il mondo per la cultura, i monumenti, le spiagge, il clima mite…sempre se non fosse invasa dai rifiuti.

La prego di fare il possibile per migliorare il futuro della nostra amata terra.

Distinti saluti

Beatrice Iannone,

IV B, Scuola Primaria Condera