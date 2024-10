Giornata Nazionale dello Sport: le parole del Presidente Regionale del Coni Maurizio Condipodero

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, manifestazione che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli Enti locali e le Associazioni sportive affiliate, ha parlato ai microfoni di CityNow il presidente Regionale del Coni Maurizio Condipodero:

“Lo sport è ripartito”

“La giornata di oggi è servita per far ripartire tutto il territorio verso una vita nuova dopo due anni di pandemia. Una straordinaria partecipazione nonostante questo caldo afoso, improvviso. Abbiamo scelto il lungomare Falcomatà come location, uno dei luoghi più belli della nostra amata Calabria. I due anni in cui siamo stati colpiti dalla pandemia, purtroppo tanti giovani hanno abbandonato le attività, poi conviviamo insieme alle solite problematiche legate all’impiantistica sportiva. Tutti ci si sta impegnando per tornare alla normalità e speriamo che questo percorso non venga nuovamente fermato”.

Reggina e Viola

“Per la Reggina siamo in attesa, speranzosi. Mi auguro che questa cordata faccia tutto in tempo utile per salvare la società, incrociamo le dita e continuiamo a sperare. Vogliamo vedere ancora al Granillo la nostra Reggina, ricordando anche quanti grandissimi calciatori si siano esibiti in quello stadio. E’ giusto guardare all’estero in un mondo globalizzato, ma anche accertarsi sulla validità di chi viene ad investire nel nostro territorio.

La Viola ha disputato un campionato positivo e c’è tutto il mio apprezzamento per come la comunità intera si è mossa per tenere in vita un patrimonio così importante come quello neroarancio”.