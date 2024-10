Tutto pronto per la “Giornata della neve”. Ecco come raggiungere Gambarie

Tutto pronto per la "Giornata della neve" a Gambarie, un evento atteso dai reggini. Ma come sarà possibile raggiungere la tanto ambita meta invernale?

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha piacere di comunicare che in occasione della *Giornata della Neve a Gambarie organizzata per mercoledì 16 gennaio 2019, nell’ottica dell’Area Metropolitana dello Stretto, l’ATAM di Reggio Calabria in collaborazione con l’Assessorato alla mobilità del comune di Reggio Calabria metterà a disposizione un bus Gran Turismo per accompagnare gli sciatori provenienti da Messina a Gambarie.

Gli orari previsti sono:

Partenza

da Messina con la nave traghetto delle ore 8.00 ed arrivo a Villa San Giovanni ore 8.40 , arrivo a Gambarie previsto alle 9.40;

Ritorno

partenza da Gambarie ore 16.45 arrivo a Villa San Giovanni alle ore 17. 45 e nave traghetto partente per Messina alle ore 18.00.

Il costo complessivo del biglietto andata e ritorno sarà di euro 6.00. Buon divertimento a tutti.

Fonte: Sindaco Dott. Francesco Malara