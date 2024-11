Giornata dell’Unità Nazionale, l’assessore regionale Caracciolo: “Onore alle Forze Armate”

“Ringraziamo tutte le forze armate per quello che hanno fatto e per quello che continuano a fare, incarnando i principi dell’unità nazionale e della nostra Costituzione. Il nostro pensiero è rivolto soprattutto a coloro che non ci sono più, essendosi sacrificati per la nostra patria, per la sicurezza e per la pace internazionale.”

Così l’assessore regionale all’Istruzione Maria Stefania Caracciolo, a margine della cerimonia organizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’impegno quotidiano delle Forze Armate

“Il nostro ringraziamento va a donne e uomini dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza all’interno del nostro Paese ed a tutela della pace nel mondo.

Viva le Forze Armate, viva l’Italia!“.