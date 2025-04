Reggio, le ‘Giornate Alvariane’ per i 130 anni dalla nascita di Corrado Alvaro

Evento culturale con interventi accademici, letture, visita guidata e corona d’alloro al monumento in Piazza Indipendenza

In occasione del 130° anniversario dalla nascita di Corrado Alvaro, la Fondazione a lui intitolata, l’Associazione Culturale Anassilaos e la Biblioteca comunale Pietro De Nava, in collaborazione con il CIS Calabria ed il Comune di Reggio Calabria, hanno promosso le “Giornate Alvariane”, per celebrare la figura di uno dei più importanti autori calabresi, vincitore del premio Strega nel 1951.

Appuntamento il 15 aprile alla Biblioteca Comunale

Il prossimo 15 aprile, alle ore 9, presso la Biblioteca Comunale, dopo l’introduzione del Commissario Straordinario Luciano Gerardis, interverrà il prof. Alberto Scerbo, Ordinario dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro, e gli studenti del Liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria leggeranno alcuni brani dell’illustre Autore.

Visita allo studio di Corrado Alvaro e omaggio finale

Seguirà una visita guidata presso lo studio di Corrado Alvaro, donato dalla famiglia dello scrittore al Comune di Reggio Calabria, e custodito presso una sala, a lui dedicata, della stessa Biblioteca.

Al termine sarà depositata una corona d’alloro al monumento a Corrado Alvaro in Piazza Indipendenza.