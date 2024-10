Giornate europee del patrimonio: all’Archivio di Stato in mostra l’Aspromonte

Per le Giornate europee del patrimonio 2017, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria in sinergia con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria organizza un incontro-conferenza sul tema della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, che si terrà sabato 23 settembre alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze dell’Istituto. La manifestazione è occasione per la presentazione ai reggini dell’Archivio del Club Alpino Italiano Sezione Aspromonte Reggio Calabria (1934-2008),

dichiarato di notevole interesse storico nel 2014 dalla locale Soprintendenza Archivistica ed oggi conservato presso l’ASRC. Interverranno: per l’amministrazione archivistica, Maria Giuseppina Marra; per la Sezione reggina del C.A.I. Alfonso Picone, Rosalba Tripodo e Maria Grazia Buffon. Seguirà la proiezione di un documentario sui sentieri dell’Aspromonte ed il lago Costantino a cura del CAI-Sezione Aspromonte Reggio Calabria e l’inaugurazione della mostra Guardarsi attorno. L’Archivio storico del CAI Sezione Aspromonte, che illustra attraverso i documenti in esposizione l’attività di tutela e valorizzazione posta in essere dal CAI nei confronti dei territori montani della provincia di Reggio Calabria e dell’Aspromonte in particolare.