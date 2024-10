“Giorno del ricordo”: l’appello di ANPI a scuole e istituzioni

Così come è avvenuto in occasione del Giorno della memoria, l'ANPI di Reggio Calabria fa appello alle scuole ed alle Istituzioni affinché questa sia l'occasione "per non dimenticare "

Così come è avvenuto in occasione del “Giorno della memoria“, fissato dalla legge italiana per il 27 gennaio, l’ANPI di Reggio Calabria fa appello alle scuole ed alle Istituzioni affinché ricorrenza del 10 febbraio, il “Giorno del ricordo“, istituito dalla legge n.92 del 2004, sia l’occasione “per non dimenticare “.

Non dimenticare quel che avvenne ma soprattutto per implementare la conoscenza e la comprensione storica degli avvenimenti e delle tragedie del Novecento, che in prossimità del confine italo-sloveno si conclusero con l’orrore delle “foibe“.

L’ANPI rinnova la propria disponibilità a collaborare e/o organizzare occasioni di incontro con i giovani e con i cittadini al fine di ogni utile approfondimento.