A Reggio il concerto del Conservatorio Cilea nel Giorno della Memoria

"Un concerto per non dimenticare, per rendere omaggio ai 6 milioni di vittime della Shoah" così il direttore del Conservatorio, Francesco Romano

Lo sterminio degli ebrei non ha precedenti nella storia, sia per la sua portata che per l’organizzazione e la tecnologia impiegate dal nazismo. Il “Giorno della Memoria”, istituito con una legge del 2000, ha lo scopo di commemorare la persecuzione della comunità ebraica e la deportazione di politici e dissidenti italiani durante la Seconda guerra mondiale.

La ricorrenza cade il 27 gennaio, giorno in cui, nel 1945, vennero aperti i cancelli di Auschwitz. Il Ministero dell’Università e della Ricerca partecipa attivamente alla celebrazione, promuovendo iniziative accademiche e valorizzandone la diffusione.

Il Concerto del Conservatorio “Francesco Cilea”

Tra queste iniziative, il Conservatorio “Francesco Cilea” organizza un concerto per commemorare le vittime della Shoah. L’evento si terrà:

Oggi, lunedì 27 gennaio, alle ore 18:30

Presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria

In collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero

Un Omaggio alle Vittime della Shoah

«Un concerto per non dimenticare, per rendere omaggio ai 6 milioni di vittime della Shoah – sottolinea il direttore del Conservatorio, Francesco Romano – perché, nonostante siano passati solo 80 anni da quel tragico evento della storia umana, esso non sempre è ben conosciuto, soprattutto dai giovani».

I Protagonisti e il Programma Musicale

Ad accompagnare l’Orchestra d’archi dell’Istituto, diretta per l’occasione dal prof. Andrea Calabrese, si esibiranno:

Il violinista prof. Pasquale Faucitano ,

, La studentessa soprano Roberta Panuccio ,

, Il chitarrista Alessandro Calcaramo.

Tra i brani in programma: