Giosy Romano alla guida di Fincalabra, G.Nucera è una furia: “Occhiuto ha tradito i calabresi”

Giuseppe Nucera, fondatore del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ ed ex Presidente di Confindustria Rc, si scaglia contro la decisione del Governatore Roberto Occhiuto, che nella giornata di ieri attraverso un decreto ha proceduto alla nomina del nuovo presidente della società Fincalabra, scegliendo Giosy Romano.

“E’ una scelta totalmente incomprensibile e ingiustificabile, se non con la volontà di farsi imporre le nomine da Roma. Il Presidente Occhiuto ha tradito la fiducia dei calabresi nominando Giosy Romano, soggetto che da Commissario per la Zes aveva già ampiamente di non produrre azioni concrete per lo sviluppo della Calabria

Mi piacerebbe che il neo presidente Fincalabra potesse illustrare tutti i risultati e gli obiettivi raggiunti da Commissario Zes in favore della Calabria, ma sono certo che basterebbe una pagina bianca e completamente vuota a sintetizzare fedelmente il proprio percorso negativo”.

Nucera prosegue nella propria analisi, attaccando duramente il Governatore Occhiuto per la nomina di Giosy Romano quale presidente di Fincalabra, con quest’ultimo che manterrà peraltro il ruolo di coordinatore della Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.