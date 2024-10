Giovani calabresi, scendete in piazza: il futuro è vostro

Biesse aderisce alla manifestazione del 22 giugno ed invita i giovani calabresi a scendere in piazza, il futuro è vostro.

Occorre chiedere con forza occupazione e lavoro per i nostri giovani,afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia, non è più accettabile che questa terra venga abbandonata dai giovani meritevoli e preparati che non hanno alcuna prospettiva lavorativa.

Non è più accettabile che per poterci curare dobbiamo andare fuori, il diritto alla salute non può e non deve essere calpestato così, abbiamo tantissimi medici bravi e competenti che vanno sostenuti per operare al meglio.

Il sud non deve essere dimenticato , la nostra terra va tutelata e salvaguardata. Per una Calabria migliori dove i diritti di tutti i cittadini possano essere rispettati.