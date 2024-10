Giovanile della Sinistra, il reggino Alex Tripodi nuovo coordinatore nazionale

Il Congresso Nazionale del Movimento Giovanile della Sinistra, giunto alla sua seconda edizione, ha eletto all’unanimità il reggino Alex Tripodi quale nuovo Coordinatore nazionale della Segreteria.

Il congresso nazionale dal titolo “Aurora3 – È Ora di cambiare” si é svolto nella “rossa” Emilia-Romagna, il cui ruolo simbolo non è di poco rilievo, tanto per la valenza della storica tradizione di roccaforte di sinistra quanto per il supporto che i giovani delegati italiani hanno voluto esprimere a sostegno della coalizione di centro-Sinistra per le imminenti competizioni regionali del prossimo 26 Gennaio. “Tripodi – si legge in una nota – nonostante la sua giovanissima età, ha ricoperto e ricopre ruoli di primo piano per la sinistra calabrese, ad oggi è segretario provinciale di Articolo Uno-Mdp (Liberi e Uguali) e Consigliere delle Politiche giovanili al Comune di Reggio Calabria ed in passato è stato coordinatore regionale della Federazione degli Studenti, già segretario provinciale dei Giovani Democratici. Oggi uno dei punti di riferimento in Calabria del Ministro della Salute Roberto Speranza”.