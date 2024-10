Giovanni Allevi con il video girato a Reggio Calabria vince il ‘Premio Roma Videoclip’

É "Kiss me again" di Giovanni Allevi il miglior videoclip dell'anno per il "Premio Roma Videoclip", girato a Reggio Calabria

É “Kiss me again” del compositore Giovanni Allevi il miglior videoclip dell’anno per il “Premio Roma Videoclip – Il Cinema incontra la Musica“, il videoclip girato a Reggio Calabria.

L’incontro tra musica e danza

L’evento, svoltosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in parallelo alla Festa del Cinema, ha visto il compositore ricevere anche un secondo premio per la docu-serie “Allevi in the Jungle” (trasmessa da RaiPlay). Nel videoclip di “Kiss me again“, brano apripista per il nuovo album “Estasi” in uscita il prossimo 5 novembre per Bizart/Artist First, la magia della musica classica contemporanea incontra l’incanto della danza, con due stelle, Virna Toppi e Gioacchino Starace, etòiles del Teatro alla Scala di Milano, protagonisti insieme al maestro di un intenso viaggio emozionale fatto di note e immagini suggestive.

Il premio

Il video, che vede il connubio di diverse arti, musica, danza e cinema, conquista il più importante riconoscimento nazionale italiano che premia i videoclip tratti da colonne sonore o video musicali. Il video, prodotto da Twister Film con la regia Simone Valentini e sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission e dalla Regione Calabria, è stato girato a Reggio Calabria. Allevi, oltre all’uscita del nuovo album per pianoforte solo “Estasi”, è atteso in tutte le librerie il prossimo 21 ottobre con il nuovo libro “Le regole del pianoforte”.