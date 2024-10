Al via la 19esima edizione del Giro amatori della Provincia di Reggio Calabria

In data 20 Giugno 2021, alle ore 07.45 dal Bar Winner sito sulla via nazionale Gallico, prenderà il via la 19^ edizione del “Giro amatori della Provincia di Reggio Calabria”.

L’evento Amatoriale di preminente interesse nazionale, è inserito nel calendario CONI nella disciplina dei Randonee (Brevetti), che celebra le olimpiadi ogni 4 anni, con la Parigi-Brest-Parigi. Questa specialità richiama la partecipazione di ciclisti capaci di percorrere queste lunghe distanze sfidando le proprie doti di resistenza. I 220 chilometri conducono i partecipanti dal mar Tirreno al mar Ionio, risalendo lungo il Parco naturale dell’Aspromonte, precisamente sullo Zomaro per poi ridiscendere lungo i Borghi di Canolo e Agnana Calabra che si trovano ai piedi del geosito chiamato “Le Dolomiti del Sud”.

L’organizzazione curata dall’Asd Cicloturistica 2001, ha predisposto 2 punti Controllo, San Giorgio Morgeto e Bianco, in queste soste programmate oltre alla vidimazione con l’orario sulla personale Carta Viaggio di ogni ciclista, è stato predisposto un rifornimento di liquidi e solidi. Condivideremo l’evento nel rispetto dei protocolli covid-19, che impongono, di indossare i dispositivi di sicurezza quali mascherina, in tutte le fasi: Iscrizione, Vidimazione, Arrivo ecc., che non prevedono l’utilizzo della bici, (penalità la squalifica).

Le pre-iscrizioni si chiuderanno alle ore 14.00, di venerdì 18 giugno 2021, per informazioni e iscrizioni on-line sul sito www.cicloturistica2001.it, quest’ultime sono aperte a tutti i ciclisti tesserati ad un Ente di promozione o FCI. Vi aspettiamo, per informazioni contattate il 3452687013 Roberto.