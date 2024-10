Giulietta e Romeo in arrivo al Don Bosco di Bova Marina

Grandissima attesa per lo spettacolo di “Giulietta&Romeo, dall’odio all’amore”, musical liberamente tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare che andrà in scena, in occasione della Stagione Teatrale 2017, al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 maggio alle ore 21.00 e domenica 14 maggio con un doppio spettacolo alle ore 16.30 ed alle ore 21.00.

Lo spettacolo, prodotto dall’associazione culturale Cgs Elpìda in collaborazione con The Dance, vede l’impegno e la collaborazione di alcune note personalità artistiche dell’Area Grecanica. Le coreografie, infatti, sono create dal maestro Stefano D’Aguì, le musiche dirette dal poliedrico performer – che in passato ha già partecipato distinguendosi ad Area Sanremo – il maestro Renato Nicolò, le scenografie curate da Silvia Corona, Fabrizio Leone e Claudia Ligato; l’audio ed il suono affidati a Salvatore Franzè ed al team di Alampimpianti, i costumi originali realizzati interamente a mano dalla stilista Penelope e dalla sartoria Polvere di Fata, il trucco delle make-up artists Giusy Morello e Clelia Sutera, il parrucco dell’hairstylist Carmela Morello. Il tutto diretto dall’esordiente regista Silvio Cacciatore, già noto in campo radiotelevisivo e teatrale, che per la prima volta ricopre questo ruolo.

«Se oggi un gruppo di amici ha avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco per mesi interi – racconta il regista – è grazie a chi, in primis fisicamente, ha creduto in noi e nella nostra passione, e quindi il nostro splendido ed amato teatro Don Bosco e chi lo gestisce. In secundis, ma non per ultimo, dobbiamo tutto questo ad un uomo che 10 anni fa, nel novembre del 2007, ha pensato di dare la possibilità a Bova Marina ed al nostro teatro di conoscere l’arte e l’amore del musical, il regista e maestro Marcus Zavettieri».

Lo spettacolo è stato infatti interamente realizzato, in ogni dettaglio, da ragazze e ragazzi provenienti da tutta l’Area Grecanica che, con un intenso lavoro di collaborazione, hanno con dedizione curato ogni dettaglio nella sua produzione.

«Sarà emozionante e coinvolgente – continua Silvio Cacciatore. Abbiamo voluto abbattere totalmente la quarta parete, perché per noi il pubblico è assolutamente l’attore più importante».

Appuntamento quindi venerdì 12 e sabato 13 maggio alle ore 21.00 e domenica 14 maggio con un doppio spettacolo alle ore 16.30 ed alle ore 21.00, con “Giulietta&Romeo, dall’odio all’amore”.