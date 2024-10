Piano per il Sud, Conte e Provenzano a Gioia Tauro

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, presenterà domani venerdì 14 febbraio il “Piano per il Sud”.

La conferenza stampa avrà luogo alle ore 12.00, presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi”, Via Galluppi 1, Gioia Tauro.

A darne notizia, ieri, sui social è lo stesso Premier:

“Domani sarò a Gioia Tauro con il Ministro Peppe Provenzano per presentare il “Piano per il Sud”. Al lavoro senza sosta per il nostro Paese”.