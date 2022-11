Reggio, fuori 'All Black' il brano di esordio di AliiieN - VIDEO

Insieme al cantante Nicholas Mauro, in collaborazione con l’etichetta discografica reggina Black Flag Empires, Giuseppe D’Urso in arte AliieN presenta “All Black”.

Questo brano, estratto di presentazione dell’EP “Questo Pianeta” disponibile dal 2 dicembre su tutte le maggiori piattaforme di distribuzione digitale, segna il primo step del percorso artistico progettato per il 2023.

AliieN, classe ’00, è un artista emergente della scena reggina urban/pop, che non si vincola ad un genere in particolare perché vede nella musica un mezzo di comunicazione emotiva e non un’etichetta per definire la sua arte e la sua personalità.

L’emotività si delinea nell’ Ep “Questo Pianeta” raccontando il rapporto che l’artista ha con l’ansia, principio cardine delle sue emozioni ed evidente piaga sociale diffusa fra la gran parte delle generazioni moderne.

Il video di “All Black”, ideato da Aliien e Christian Zuin e prodotto da Protur Media, vuole rappresentare l’ansia attraverso il colore nero, che lentamente ed in modo subdolo prende il sopravvento della scena, esattamente come questo “demone” si insinua nelle vite della gente.

“Secondo me, l’ansia nasce dall’obbligo morale che spinge la gente, sempre più disillusa, a seguire canoni e forme imposte dalla macchina della società moderna per non sentirsi emarginati – spiega AliieN -. Viviamo delle vite che sembrano scritte da qualcun altro per noi, ci obblighiamo a rispettare standard, percorrere tappe e perseguire traguardi che non sentiamo nostri, per la profonda paura di sentirci fuori luogo”.

Nella prima strofa, grazie a concetti contrastanti, AliieN descrive un altro problema della società moderna, ovvero il concetto di “essere ciò che si possiede”. Le persone, ossessionate dallo “status symbol”, stanno perdendo la capacità di riconoscersi come individui, al di fuori dei propri averi, che siano un titolo di studio, una macchina o un telefono. Vivendo così una vera e propria “malattia dell’essere”.

Nei prossimi progetti musicali, Aliien racconterà volta per volta le altre emozioni vissute nella quotidianità e osservate nel caotico disordine sociale che noi tutti chiamiamo “vita”.