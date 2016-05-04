Giuseppe Falcomatà presenta agli studenti del Da Vinci il suo ultimo libro

Sabato 7 maggio alle ore 09:30, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà incontrerà gli studenti presentando loro la sua opera, “un bicchiere di sole” – edizioni Città del Sole.

“Pensa cosa sarebbe il mondo se ognuno, nella storia, si fosse fermato al primo lascia perdere”…. questo il messaggio del libro che ”traccia una vicenda ambientata a Reggio Calabria,tessuta col filo dell’ironia,dai forti tratti autobiografici e con uno sguardo attento ed acuto ai problemi sociali che strabordano tra le righe”.

La manifestazione assume un significato particolare dato che l’autore è il Primo Cittadino di Reggio Calabria che, nell’incontro coi ragazzi del Liceo L. da Vinci, avrà così anche modo di lasciare una testimonianza importante sul come l’impegno nella “cosa pubblica” non significhi escludere sensibilità e profondità artistica e come anzi le due cose si possano intrecciare in un’unica visione d’assieme.

All’incontro saranno presenti oltre l’autore, la Dirigente Scolastica Giuseppina Princi e l’editore Franco Arcidiaco. La presentazione del libro sarà a cura del prof. Carmelo Cutrupi.