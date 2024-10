Giuseppe Falcomatà: “Un sincero grazie agli uomini della Polizia di Stato”

«Un sincero ringraziamento ed un grande plauso agli uomini della Polizia di Stato per l’impegno profuso a sostegno della legalità e per l’affermazione della giustizia sul nostro territorio. In occasione del 165° anniversario della fondazione della Polizia di Stato intendo rivolgere un pensiero a tutti i servitori della Patria che hanno pagato con la vita il loro impegno personale e quotidiano nella lotta contro tutte le mafie. Ringrazio gli uomini della Questura di Reggio Calabria ed il Questore Raffaele Grassi, per il lavoro che quotidianamente svolgono al servizio dei cittadini per l’affermazione della legalità e della sicurezza».

E’ quanto dichiara il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in occasione della giornata celebrativa della Polizia di Stato.