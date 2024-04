Per il reggino Giuseppe Foti nuovo incarico al Coni Calabria

Una bella soddisfazione ma anche il riconoscimento alle competenze per Giuseppe Foti, conosciuto come “Peppino“, classe 1991, nato a Reggio Calabria, componente delle forze dell’ordine. Su richiesta del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero beneficerà delle sue prestazioni come nuovo segretario regionale pro tempore. Nel mondo dello sport Giuseppe Foti è abbastanza conosciuto intanto come allenatore di settore giovanile essendo in possesso del patentino Uefa C Grassroots, è anche addestratore Enci e giornalista pubblicista. Ha una laurea magistrale in metodi e linguaggi del giornalismo, una benemerenza al merito ricevuta dalla Regione Lombardia, una lode al merito Polizia di Stato, è stato docente della Scuola dello Sport. Il più grosso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza anche dalla redazione di CityNow.