Confindustria RC: Giuseppe Lombardo è il nuovo Presidente Giovani Imprenditori

Si sono svolte nella sede di Confindustria Reggio le elezioni del nuovo presidente del Gruppo Giovani, alla presenza del Vice Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Febert, e del Presidente regionale dei Giovani Imprenditori, Umberto Barreca.

Salvo Presentino lascia il testimone a Giuseppe Lombardo che sarà affiancato dal nuovo vicepresidente Michele Polimeni.

“Sono molto felice della fiducia dimostrata all’unanimità dai Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio. Questo incarico per me è un onore immenso e un grande riconoscimento, ma allo stesso tempo una grande responsabilità. Sono profondamente consapevole del ruolo che la nostra associazione svolge nel sostenere e ispirare le nuove generazioni. INSIEME possiamo promuovere un ecosistema in cui innovazione, coesione e sostenibilità, dovranno essere al centro delle nostre azioni, contribuendo così a un futuro più prospero e giusto. Sono pronto a mettermi al servizio di tutti per garantire che i Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio, continuino ad essere un faro di eccellenza, promuovendo la crescita LEGALE E SANA dell’impresa, valorizzando le nostre risorse e competenze, trattenendo i giovani talenti e incentivando il benessere sociale. L’imprenditore, infatti, secondo me, non deve guardare solo a ciò che è meglio per l’impresa, ma a ciò che può essere di beneficio per l’intera collettività, in modo da contribuire al benessere delle persone e del territorio.