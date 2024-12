Forza Italia Rc accoglie l’ex vice segretario UDC Pino Palmisani

Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria esprime vivo compiacimento per la volontà di aderire al partito manifestata da Giuseppe Palmisani, noto professionista reggino, che negli anni si è spesso prestato alla politica.

L’avvocato Palmisani, infatti, risulta già Segretario Provinciale del CCD e dell’UDC, oltre che Vice Segretario Regionale dell’UDC. Dopo una pausa, torna alla politica attiva sposando la causa ed i valori di una rinnovata Forza Italia.

La Dichiarazione di Giuseppe Palmisani

“Forza Italia è l’unico Partito dove un democristiano, quale orgogliosamente continuo ad essere – dichiara Pino Palmisani – può seriamente fare politica. Baricentrico nel governo nazionale, trainante a livello regionale e meridionale, ritengo questo partito il punto di riferimento assoluto di chi, come me appunto, vuole fare politica in modo nuovo ma mettendo in campo i valori di una volta.

Ecco perché, dopo un lungo periodo di riflessione, ho deciso di tornare all’impegno politico, e di farlo con Forza Italia, mettendoci l’umiltà del nuovo arrivato. Ringrazio pertanto il Segretario Provinciale, On. Giovanni Arruzzolo (al quale mi lega anche una passata comune militanza in UDC) ed il vulcanico Segretario Regionale, On. Francesco Cannizzaro, per la cordiale ed affettuosa accoglienza.”

Un Rafforzamento del Radicamento sul Territorio

Si tratta di un innesto che rafforza il radicamento del partito azzurro nel territorio cittadino di Reggio e dell’Area Metropolitana e la qualità della classe dirigente che Forza Italia esprime in Calabria, ampiamente presente all’interno degli enti locali.

“Pino Palmisani naviga nelle complicate acque della politica calabrese da tanti anni, la conosce bene. Se ha deciso di tornare a farla attivamente – afferma Giovanni Arruzzolo, Segretario per la Provincia di Reggio Calabria – vuol dire che si rispecchia perfettamente nei nostri valori e nel nostro modus operandi.

Siamo felici di come Forza Italia, soprattutto in Calabria, viene percepito. Ed è esattamente quello che vogliamo. Ecco perché ci stiamo spendendo tanto sul territorio anche tramite l’iniziativa ‘RADICI’, coinvolgendo i cittadini anche non tesserati. Vogliamo porci come punto di riferimento. Ed i fatti dicono che lo siamo. Quest’ultimo nuovo innesto ne è la riprova.”