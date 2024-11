Forza Italia Calabria accoglie il Sindaco di Taurianova Roy Biasi

Il Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria esprime vivo compiacimento per l’adesione al partito di Roy Biasi, politico di lungo corso con diversi incarichi alle spalle e attualmente Sindaco di Taurianova, uno dei comuni più influenti e popolosi della provincia di Reggio Calabria, con circa 15mila abitanti.

L’adesione del primo cittadino si aggiunge a quelle recenti di altri membri della Maggioranza di Taurianova, tra cui l’Assessore Maria Fedele e il Consigliere Vincenzo Papalia. Questi innesti hanno già rafforzato il radicamento del partito azzurro nella Piana di Gioia Tauro e, più in generale, nell’Area Metropolitana reggina.

“Intendo proseguire il mio impegno politico ed istituzionale con Forza Italia, per promuovere i valori liberali e far crescere la coalizione di centrodestra ad ogni livello,”

dichiara il Sindaco Roy Biasi.

“Il mio è un ritorno, un ritorno che nasce dal mio apprezzamento per quanto fatto dal segretario Antonio Tajani a livello nazionale e dai vertici provinciali e regionali, rispettivamente Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro, passando per la stima che mi lega al governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Una squadra che è riuscita brillantemente a rilanciare il punto di vista dei moderati, fornendo all’azione dei governi del centrodestra ai vari livelli quel timbro determinato per difendere la libertà, senza rinunciare contestualmente al rispetto dei valori della persona.”