'Io sono libero', Scopelliti ricorda l'inferno del carcere: 'Cimitero per vivi. Lo Stato può aggredire'

Presentato a Roma presso la sede del Parlamento Europeo il libro scritto da Giuseppe Scopelliti ‘Io sono libero’. L’ex presidente della Regione Calabria ha narrato la vicenda personale che lo ha coinvolto attraverso un racconto ben dettagliato. Presente in sala anche l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini oltre ai giornalisti Piero Sansonetti, Francesco Verderami, la presidente dell’Associazione Beutium Gemma Gesualdi e l’editore Walter Pellegrini.

“Ho sperimentato come lo Stato può essere quello che ti tutela, quando dopo le minacce della ‘ndrangheta io e la mia famiglia finimmo sotto scorta, ma anche quello che ti aggredisce. Quello che più amareggia è che dopo aver vissuto come in un cimitero per persone vive, e pagato il proprio conto, lo Stato non fa nulla per reinserire la persona nel contesto sociale”, le parole di Scopelliti.