Giusy Versace a Reggio inaugura la stanza delle emozioni

È prevista per venerdì 30 novembre l’inaugurazione delle stanze delle emozioni, create in ben 12 istituti della provincia di Reggio Calabria, grazie ad una collaborazione delle scuole del territorio con la rete “Civitas”, attraverso il progetto didattico “Dalle emozioni alla legalità”.

In ogni istituzione scolastica coinvolta infatti, è stata creata una vera e propria stanza, definita appunto “delle emozioni”, nella quale gli allievi ed i membri della comunità scolastica in generale possano ritrovare un ambiente consono al recupero dell’armonia interiore con se stessi e con gli altri.

Il progetto, che ha visto come scuola polo l’Istituto tecnico economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, è stato finanziato dal Miur e ha portato alla formazione di 24 docenti come mediatori scolastici, i quali hanno poi redatto il Regolamento di mediazione che potrebbe essere utilizzato come buona pratica a livello nazionale in tutte le scuole.

Madrina d’eccezione, nella sede di via Piria alle ore 10, sarà Giusy Versace. Lo stesso giorno, alla stessa ora, in tutti gli istituti coinvolti avverrà il taglio del nastro, come conclusione e allo stesso tempo inizio di un cammino fatto di impegno e di condivisione.

Alle 11 invece, l’evento si sposterà nella Sala Calipari del palazzo regionale, dove protagonista insieme agli alunni sarà sempre Giusy Versace che parlerà alla platea.

“La rete di scopo sperimentata dalle dodici istituzioni scolastiche, supportate dal MIUR, Usr, l’Atp, Civitas, e le numerosissime associazioni di volontariato, – ha dichiarato Ugo Neri, preside del “Piria”, rappresenta la sorgente del cammino che le scuole potranno percorrere per attuare sinergie positive al servizio degli studenti e del territorio.

Le Aule delle Emozioni, continueranno ad accompagnare tutti i giovani in relazioni vere, divenendo strumento ordinario di superamento dei conflitti, di prevenzione dei disagi, e di gestione delle dinamiche interpersonali”.

Queste le scuole partecipanti: ITE “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, Istituto Professionale di Siderno, Istituto d’Istruzione Superiore “Severi – Guerrisi” di Gioia Tauro – Palmi, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, Istituto Tecnico “Righi-Guerrisi” di Reggio Calabria, Istituto d’Istruzione Superiore Nostro – Repaci di Villa San Giovanni, Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria, ITE “Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria, Liceo delle Scienze Umane “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria, Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” Reggio Calabria.