Gli allievi dell’ic Falcomatà Archi di Reggio Calabria ai Campionati nazionali di matematica

Ottimo piazzamento anche di tre allievi dell’ic Falcomatà Archi di Reggio Calabria, ai Campionati nazionali di matematica Bocconi-Pristem tenuti a Milano nei giorni scorsi. Alessandro Errigo della seconda B della media Klearchos di Archi, Giuseppe Gangemi della prima B, e Marco Greco della seconda E dell’Ibico-Pirandello, sono riusciti a collocarsi nelle posizioni di alta classifica per la categoria “c1” riservata agli studenti di prima e seconda media, oltre mille partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia.

I tre alunni reggini hanno vissuto una splendida esperienza di gioco ed insieme di esercitazione pratica delle proprie conoscenze di matematica. Infatti, i “Campionati internazionali di Giochi matematici” promossi ogni anno dall’Università della Bocconi di Milano, sono gare che per essere superate occorrono di “Logica, intuizione e fantasia”. In abbondanza però, perché per arrivare alle fasi nazionali, occorre superare più selezioni a cui spesso partecipano centinaia e centinaia di studenti.

E Alessandro Errigo, Giuseppe Gangemi e Marco Greco sono giunti a Milano, dopo avere superato la selezione interna all’ic Falcomatà Archi; quindi, la finale provinciale dei giochi matematici del “Mediterraneo” a marzo presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”; e ancora, la finale Nazionale tenuta agli inizi di maggio a Palermo. Infine, il volo verso la metropoli di Milano dove al centro Pristem della Bocconi sabato 13 maggio scorso, come nelle precedenti prove, si sono confrontati con 10 quesiti da risolvere in 90 minuti. Però in questa occasione, ci sono stati allievi più esperti che hanno risolto i quesiti in meno tempo rispetto ai nostri più che meritevoli ragazzi reggini. Ma ciò non indebolisce comunque, la prova esaltante svolta da Errigo, Gangemi e Greco, che per il prossimo anno si impegneranno a fare di più e meglio. A loro è andato il ringraziamento della dirigente scolastica Serafina Corrado, e di tutto il corpo insegnante e dei compagni di scuola.