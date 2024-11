Gli allievi di Spazioteatro in scena con Studio su Novecento

Si conclude domenica 28 giugno alle ore 21.00 la XIII edizione del Laboratorio dell’Attore di SpazioTeatro, con l’ormai tradizionale rappresentazione conclusiva. Sarà il Museo dello Strumento Musicale di Viale Zerbi ad ospitare per la prima volta gli allievi di SpazioTeatro all’aperto della sua struttura.

Guidati da Gaetano Tramontana e Lorenzo Praticò, il gruppo formato dai 13 aspiranti attori daranno vita a “STUDIO SU NOVECENTO”, ispirato al testo di Alessandro Baricco.

In scena: Ada Conti, Franca D’Urso, Domenico Fiore, Andrea Foti, Tamara Kobzianidze, Tommaso Lupis, Emanuele Modafferi, Samuel Nava, Leo Nucera, Valentina Priolo, Pietro Rossetti, Vanessa Schiavone e Rosilita Veccia.

Lo spettacolo – come affermano Tramontana e Praticò – è un esperimento, un tentativo di ribaltamento: “negli ultimi anni le riscritture drammaturgiche tendono per lo più a trasformare testi teatrali a più voci in monologhi o narrazioni; con questo lavoro abbiamo intrapreso la direzione opposta: abbiamo sottoposto uno dei monologhi più noti del teatro italiano contemporaneo ad una riscrittura a più voci, sperimentando una coralità che provasse a restituire la profondità e il fascino del testo originale.”

Si conclude quindi per gli allievi un percorso iniziato ad ottobre dello scorso anno: “vogliamo che sia una festa, come ad ogni chiusura dei nostri laboratori, con gli allievi e tutti coloro che vorranno partecipare”.

Info e prenotazioni al 339.3223262 info@spazioteatro.net