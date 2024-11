Gli appuntamenti della campagna “DifferenziAMOla Reggio Calabria”

Continuano gli appuntamenti legati alla campagna “DifferenziAMOla Reggio Calabria” che riguarda il nuovo servizio di raccolta differenziata presente in città. Domani, 30 maggio, vi sarà l’ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE nelle circoscrizioni di Archi (piazzetta Archi Cep), dalle ore 7:00 alle 11:00 si potranno conferire gratuitamente i rifiuti differenziati (massimo due pezzi a persona) come: Ingombranti (divani, scaffali e mobili in genere), RAEE (elettrodomestici di grandi dimensioni come frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc.), Rifiuti T/F (vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in genere), Medicinali scaduti, Pile esauste, Toner e cartucce, Carta e cartone, Vetro, plastica e lattine, Indumenti usati ed Oli vegetali.

Ricordiamo ai cittadini residenti nelle circoscrizioni di Gallico, Archi e Catona che continuano le CONSEGNE DEI KIT per poter effettuare la raccolta differenziata porta a porta. Saremo presenti ancora dall’1 al 5 giugno, (escluso martedì 2 giugno) presso il Centro Civico di Arghillà (di fronte la parrocchia) dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Precisiamo che consegneremo anche nelle prossime settimane e che possono venire a ritirare anche i residenti dei quartieri di Arghillà, Salice, Rosalì e Villa San Giuseppe, in quanto facenti parte della circoscrizione di Catona.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it , il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!